Россиянкам назвали самые модные платья для выпускного

Стилист Мария Абабкова рассказала, какие платья будут популярны на выпускных вечерах в этом году. Слова специалиста приводит издание «А теперь внимание!».

Эксперт посоветовала выпускницам выбирать наряды с разнообразными вырезами и разрезами. В моде также будут облегающие фасоны, отметила Абабкова.

«Также актуальны обтягивающие платье, платья на запах, платья, у которых разрез идет по подолу. Актуальны и минималистичные платья», - пояснила специалист. // Фото: unsplash.com