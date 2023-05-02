02 мая 2023, 21:09
Россиянкам назвали самые модные платья для выпускного
В этом году на выпускных вечерах будут популярны платья с вырезами
Стилист Мария Абабкова рассказала, какие платья будут популярны на выпускных вечерах в этом году. Слова специалиста приводит издание «А теперь внимание!».
Эксперт посоветовала выпускницам выбирать наряды с разнообразными вырезами и разрезами. В моде также будут облегающие фасоны, отметила Абабкова.
«Также актуальны обтягивающие платье, платья на запах, платья, у которых разрез идет по подолу. Актуальны и минималистичные платья», - пояснила специалист. // Фото: unsplash.com