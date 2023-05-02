Скончался актер из сериала «Моя прекрасная няня»

В Москве умер актер Михаил Бескоровайный. Ему было 65 лет. О смерти артиста со ссылкой на собственный источник сообщает Regnum.

По данным агентства, Бескоровайный скончался в ночь на 1 мая. Предварительной причиной смерти актера называется острая сердечно-сосудистая недостаточность. По факту кончины артиста полиция проводит проверку.

Михаил Бескоровайный сыграл около 50 ролей в фильмах и сериалах. Среди них - «Марш Турецкого», «Москва. Центральный округ», «Моя прекрасная няня», «Час Волкова», «Кухня» и «День радио». Также он участвовал в озвучке популярных фильмов, среди которых «Матрица», «Гарри Поттер», «Хоббит». // Фото: unsplash.com