Ребенок выпил сока в кафе и попал в больницу

В Москве девятилетний мальчик получил химические ожоги, выпив сока в одном из городских кафе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру и управление СК.

Инцидент произошел 1 мая. По данным силовых структур, москвичка с сыном зашли в заведение общепита, где ребенок выпил сока из бутылки. После этого мальчика госпитализировали с ожогами языка и пищевода. Выяснилось, что в бутылке был не сок, а неустановленная химическая жидкость.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Жизни ребенка сейчас ничего не угрожает.

Следователи допрашивают сотрудников ресторана, изъята служебная документация, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-химическая экспертиза. // Фото: unsplash.com