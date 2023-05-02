Известный спортивный журналист Андрей Малосолов умер в 50 лет

Известный спортивный журналист Андрей Малосолов умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Малосолова не стало в ночь с понедельника на вторник. Как отмечает «Чемпионат», причиной смерти журналиста мог стать оторвавшийся тромб. Мужчине стало плохо, и он потерял сосзнание. Очевидцы вызвали скорую помощь, но прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Андрей Малосолов в течение пяти лет возглавлял пресс-службу Российского футбольного союза (РФС). Также он стоял у истоков Всероссийского объединения болельщиков. // Фото: championat.com