Ребенок без вести пропал в Петрозаводске

Полицией Петрозаводска разыскивается без вести пропавший Никита Лазарьков, 2005 года рождения.

На вид 14 лет, рост 175 см, волосы прямые короткие темные.

Был одет в черную куртку, серый джемпер, в черные джинсы, обут в черные кроссовки «Адидас».

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит сообщать значимые сведения по телефонам: +7-981-402-06-14, +7-921-224-10-63, +7(814-2)755-000.