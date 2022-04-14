Ребенку дали кашу с тараканом в российской школе

В Екатеринбурге ребенка накормили в школьной столовой кашей с тараканом. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на родителя школьника.

«Мой ребенок пришел в столовую покушать, а на обед - гречка с тараканом. Это ужас какой-то. За что родители платят такие деньги? И так кормят не очень, а еще и с тараканами», - написал родитель в социальной сети.

В департаменте образования Екатеринбурга заявили, что проведут проверку в столовой школы. Фото pixabay.com/iira116