Ребенка ограбили на улице в Петрозаводске

В Петрозаводске в один из вечеров на улице был ограблен ребенок. Преступление удалось быстро раскрыть, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Отмечается, что мальчик возвращался домой из бассейна. К нему подошли двое юношей, один из которых попросил мобильный телефон, чтобы совершить срочный звонок. Ребенок не отказал, но назад свой гаджет, подаренный ему около месяца назад, не получил. Дома школьник рассказал все матери. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

Женщина выразила благодарность сотрудникам полиции - после подачи заявления обидчики ребенка были быстро установлены, а телефон возвращен владельцу. Фото twimg.com