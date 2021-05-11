Пьяная женщина отстранена от управления автомобилем в Карелии

Вечером 10 мая в деревне Рауталахти Питкярантского района был задержан очередной пьяный водитель. Инцидент произошел в районе 22 часов, сообщает пресс-служба ГИБДД.

По данным ведомства, 34-летняя водитель автомобиля «Киа Оптима» села за руль в нетрезвом виде. Женщине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Ее судьбу решит суд.

Госавтоинспекция просит жителей республики сообщать о людях, садящихся пьяными за руль, по телефонам 102 и 112. Фото источника