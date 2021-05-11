ДТП на набережной Варкауса попало на видео

Сегодня в 10:16 утра на набережной Варкауса в Петрозаводске легковой автомобиль на большой скорости въехал в скопление машин. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как автомобиль по какой-то причине не смог снизить скорость в момент, когда другие машины затормозили перед светофором. Транспортное средство врезалось в другую легковушку, после чего влетело в бордюр и отскочило обратно на проезжую часть.

Причины инцидента остаются неизвестными. Возможно, автомобиль имел проблемы с тормозами.