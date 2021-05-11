Мужчину осудили в Петрозаводске за мошенничество с покупкой машин

Мужчина обещал клиентам купить по дешевке автомобили, брал от них деньги, но в итоге слово не сдержал. 30 апреля мужчину осудили в столице Карелии за мошенничество. Ему приписывали совершение девяти преступлений.

По сообщению пресс-службы суда, с октября 2016 по март 2018 года мужчина получил от потерпевших в общей сумме более 900 тысяч рублей. Мужчина обещал приобрести автомобили на аукционе в Москве по заниженной стоимости, а также провести кузовной ремонт без заключения официального договора. Обязательства он не выполнил, а чужими деньгами распорядился по своему усмотрению.

Петрозаводский городской суд назначил мошеннику наказание в виде 8 лет колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.