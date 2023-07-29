Ребенка несколько дней не могут найти в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска продолжает розыск 13-летнего Максима Новикова, без вести пропавшего в городе. Поиски до сих пор не принесли результата.

Напомним, об исчезновении мальчика было объявлено вечером 26 июля. Его рост 140-150 сантиметров. Был одет в синие джинсы и черную толстовку с белыми надписями.

Стражи порядка просят всех, кто видел этого ребенка, звонить по номерам телефонов: 8 911 4250200 или 8 920 0176045. // Фото МВД по РК