Водитель без прав катал ребенка по Карелии

В Олонецком районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Opel. Находившийся за рулем 34-летний мужчина оказался нарушителем, сообщает пресс-служба ведомства.

В салоне инспекторы заметили ребенка. Четырехлетний малыш перевозился без использования детского удерживающего устройства. К тому же выяснилось, что у автомобилиста нет водительских прав.

В отношении нарушителя были составлены два административных протокола. Ему предстоит оплатить крупные штрафы. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch