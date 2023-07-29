29 июля 2023, 13:13
Водитель без прав катал ребенка по Карелии
В Олонецком районе инспекторы ГИБДД остановили нарушителя
В Олонецком районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Opel. Находившийся за рулем 34-летний мужчина оказался нарушителем, сообщает пресс-служба ведомства.
В салоне инспекторы заметили ребенка. Четырехлетний малыш перевозился без использования детского удерживающего устройства. К тому же выяснилось, что у автомобилиста нет водительских прав.
В отношении нарушителя были составлены два административных протокола. Ему предстоит оплатить крупные штрафы. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch