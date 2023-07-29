Жительница Карелии искала попутчиков и нарвалась на злодеев

В полицию Муезерского района обратилась жительница Костомукши. Женщина рассказала, что пыталась заказать поездку между Костомукшей и Муезерским через сервис поиска попутчиков и нарвалась на мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что ей прислали в мессенджере ссылку на некий сайт для оплаты поездки. Там она ввела данные своей карты и тут же потеряла 9000 рублей. После этого собеседник перестал выходить с ней на связь.

По заявлению женщины проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото: unsplash.com / Mehrpouya H