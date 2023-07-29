Крупный район Петрозаводска вновь остался без электроэнергии

Сегодня в 8:50 утра в Петрозаводске произошло отключение электричества на Кукковке. Район обесточен частично, сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, причиной временных неудобств стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы.

О сроках возвращения ресурса в дома горожан ничего не сообщается. // Фото: unsplash.com / Anthony Indraus