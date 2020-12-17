Разыскивается татуированный мужчина, подозреваемый в краже

Сотрудниками уголовного розыска Медвежьегорского района разыскивается уроженец Башкирии Лашуня Семен Владимирович, 1986 года рождения.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Гражданин не имеет определенного места жительства (БОМЖ), склонен к бродяжничеству и злоупотреблению спиртными напитками.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения. Имеет шрамы на животе, а также татуировки в виде знака "$" на левой кисти, "НЕ..." - на указательном пальце правой руки, изображение звезды с крестом внутри - на среднем пальце правой руки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит позвонить по номеру телефона дежурной части ОМВД России по Медвежьегорскому району 8 (814 34) 5-65-33 или 8-921-221-60-87. Конфиденциальность гарантируется.

Фото с сайта МВД Карелии