17 декабря 2020, 12:00
Происшествия

Разыскивается татуированный мужчина, подозреваемый в краже

Полиция просит помощи внимательных граждан

Сотрудниками уголовного розыска Медвежьегорского района разыскивается уроженец Башкирии Лашуня Семен Владимирович, 1986 года рождения.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Гражданин не имеет определенного места жительства (БОМЖ), склонен к бродяжничеству и злоупотреблению спиртными напитками.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения. Имеет шрамы на животе, а также татуировки в виде знака "$" на левой кисти, "НЕ..." - на указательном пальце правой руки, изображение звезды с крестом внутри   -   на среднем пальце правой руки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит позвонить по номеру телефона дежурной части ОМВД России по Медвежьегорскому району 8 (814  34)  5-65-33 или  8-921-221-60-87. Конфиденциальность гарантируется.

Фото с сайта МВД Карелии

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