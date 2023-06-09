Разработки ученых ПетрГУ внедрят в работу предприятий Карелии

Сегодня главе республики Карелия Артуру Парфенчикову в иннопарке ПетрГУ были представлены лучшие научные проекты – победители, получившие грантовую поддержку. Руководитель региона дал поручение профильным ведомствам максимально использовать экономические разработки в работе хозяйствующих субъектов, а историко-культурные проекты – в образовании.

Молодые ученые разработали технологию создания продуктивного маточного стада радужной форели; изобрели учебный стол для тестового проращивания растений; создали систему контроля состояния северных и арктических экосистем на основе smart-технологий. Студенты стали авторами методики оценки состояния деревянных конструкций, которая была успешно протестирована на деревянных зданиях в центре Петрозаводска. Среди грантополучателей – десятки проектов, готовых к применению в сельском хозяйстве, туризме, других сферах экономики.

В ходе знакомства с разработками Артур Парфенчиков подчеркнул, что каждая из них должна иметь практическое применение.

«По аквакультуре молодые ученые могут напрямую сотрудничать с нашими селекционными центрами, с рыбоводами. Это даст большой экономический эффект, – сказал руководитель региона. – Разработки по Арктике должны быть поддержаны Торгово-промышленной палатой и предложены работающим в арктической зоне предприятиям. Несомненно, применимы именно в Карелии и современные технологии оценки деревянных конструкций».

Высокую оценку Артур Парфенчиков дал проектам молодых ученых по изучению истории Карелии, сохранению культурных традиций. Речь шла о визуализации и анализе документов об оккупации Карелии Финляндией в 1941-1944 гг., а также о книге «Финский излом. Финская интервенция в Карелии в 1918 – 1922 гг». Материалы уже поступили в библиотеки Карелии.

«Такие книги, интерактивные материалы о военных периодах истории Карелии разных лет должны быть в каждой школе, – сказал Артур Парфенчиков. – Только так, изучая историю, знакомясь с новыми фактами, наши дети смогут получить достоверные знания о своей родине и стране».

Также для подрастающего поколения, школьников, молодежи предназначена передвижная интерактивная экспозиция народных художественных ремесел Карелии «Сундук невесты». Проект представляет разнообразные народные художественные ремесла, включая традиционные свадебные наряды, кухонную утварь и аксессуары. Уже успешно прошли выставки в школах Костомукши, Сегежи, а также Чалны и Деревянного. Работает постоянная выставка на Пушкинской улице в Петрозаводске. Авторы другого культурно-просветительского проекта создали электронный каталог для Дома-музея рунопевцев в Калевале, который также может использоваться на других площадках. Разработан мультимедийный гид с видео-экскурсией для туристов, в т.ч. посещающих Карельскую Арктику.

На встрече были представлены и новые проекты ученых ПетрГУ. Среди них – создание летательного комплекса для тушения лесных пожаров, технология производства изделий из высокопрочных чугунов на основе моделей предиктивной аналитики, проект по совершенствованию качеств форели.

Напомним, конкурсный отбор проектов молодых ученых проводится по Программе поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ студентов и аспирантов ПетрГУ, обеспечивающих значительный вклад в инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы. Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия выделил на 2023-2024 годы 20 млн рублей. На конкурс было подано 102 проектные заявки от студентов и аспирантов ПетрГУ.

Экспертный совет на второй этап рекомендовал 67 проектных заявок. По итогам публичных защит Научно-технический совет ПетрГУ утвердил список победителей из 28 проектов. // фото управление пресс-службы главы РК