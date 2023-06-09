Найдены останки воинов, погибших в Тулоксинской десантной операции

Поисковые работы проводились на месте боя в июне 1944 года 70-й и 3-й отдельных морских бригад в ходе Тулоксинской десантной операции около села Видлица Олонецкого района. При обследовании территории обнаружены останки пяти бойцов Красной Армии, сообщила пресс-служба поискового отряда «Видлицкий рубеж».

Село Видлица Олонецкого района Карелии в 1919 году было оккупировано белофинскими войсками, а затем освобождено Красной Армией. С 1941 по 1944 годы эта территория находилась под финской оккупацией.

Тулоксинская десантная операция проводилась с 23 по 27 июня 1944 года с целью перерезать шоссейную и железную дороги, проходившие вдоль берега Ладожского озера в тылу противника между реками Видлица и Тулокса. В операции участвовали 70-я отдельная морская стрелковая бригада, 78 кораблей, катеров и вспомогательных судов Ладожской военной флотилии.

С воздуха десантников прикрывала авиация 7-й воздушной армии и Краснознаменного Балтийского флота. Высадка десанта оказалась неожиданной для противника. Всего за первый день на берег высадились 3159 человек. Бойцы захватили плацдарм: четыре с половиной километра вдоль фронта и два км в глубину, и перерезали дорогу Олонец — Питкяранта.

Противник подтянул резервы и перешел в атаку, оборонявшаяся 70-я отдельная морская стрелковая бригада стала испытывать недостаток в боеприпасах. Для усиления десанта в район действий с 24 по 26 июня в сложных метеоусловиях была переброшена 3-я отдельная морская стрелковая бригада. На плацдарм было высажено еще 4534 человека, доставлены орудия, автомашины, боеприпасы.

26 июня десантники перешли в наступление и вынудили вражеские войска бросить технику и отойти на север по проселочным дорогам. 27 июня десант соединился с преследовавшими противника частями 7-й армии и участвовал в освобождении Видлицы. // фото VK-паблик «Поисковый отряд «Видлицкий рубеж»