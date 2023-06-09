По всей Карелии будут проводиться отключения электроэнергии

На неделе с 13 по 18 июня сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат работы на объектах энергетики в Карелии. Они будут сопряжены с отключениями электричества, отмечает официальный Интернет-портал РК.

Так, перебои с электроэнергией ожидаются в Петрозаводске, а также в Кемском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Калевальском, Муезерском, Прионежском, Пряжинском, Сегежском, Лахденпохском и Сортавальском районах. Полный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики принесли жителям республики извинения за временные неудобства. // Фото: freepik.com