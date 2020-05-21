Разработаны правила перелетов для россиян в период пандемии

Для восстановления авиаперевозок и поэтапного выхода из режима противоэпидемических ограничений Росавиация разработала методические указания для членов экипажей и пассажиров. Меры согласованы с Роспотребнадзором. Предлагается трехэтапный план снятия ограничений. При этом этапы снятия ограничений для аэропортов будут устанавливать на основании эпидемиологической ситуации в регионе.

На входе в аэровокзалы будут измерять температуру. Пассажиры и члены экипажа, входя на борт, должны будут обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

В самолетах пассажиры должны будут находиться в масках и перчатках, снимать которые нельзя будет на протяжении всего полета. На рейсах более трех часов пассажирам будут раздавать маски для замены, а использованные собирать в герметичный контейнер. На третьем этапе маски и перчатки будут обязательны, если на борту есть человек с повышенной температурой и симптомами инфекционного заболевания.

На первых двух этапах будут действовать ограничения на перемещение пассажиров по салону, за исключением посещения туалетов. Питание на первых двух этапах будет возможно из герметичной упаковки или должно разогреваться на борту.

С полным перечнем требований можно ознакомиться здесь.