Районные власти пытались выселить из дома детей после смерти матери

Мать двоих детей умерла в 2013 году, после этого их вселили в аварийный жилой дом, где проживала покойная. Его признали непригодным для проживания еще двумя годами ранее. Отец несовершеннолетних тоже жил в аварийном доме, сообщили в прокуратуре Карелии.

Дети в итоге стали проживать с папой, а с 2021 года – в квартире в Медвежьегорске, которую приобрели на четверых с использованием средств материнского капитала.

В данный момент детям 12 и 14 лет, районная администрация подала в суд иск о признании их утратившими право пользования муниципальным жильем. Власти считают, что поскольку ответчики долгое время там не жили, значит, добровольно отказались от исполнения договора социального найма.

Однако прокуратура в суде настаивала, что они уехали из-за ненадлежащего технического состояния жилого помещения и дома в целом. Администрации отказали в иске, она обжаловала решение, но Верховный суд Карелии оставил его без изменения. // фото: unsplash.com