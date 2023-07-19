Проект «Карельский фронт» стартовал в республике

В республике запустили проект «Карельский фронт». Его цель – объединить усилия всех волонтеров и активистов, которые помогают или хотят помочь нашим бойцам, сообщил на своей страничке в соцсети секретарь реготделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Проект «Карельский фронт» поможет волонтерам и неравнодушным людям с доставкой гуманитарной помощи: чтобы в конкретное воинское подразделение приходили именно то, что здесь и сейчас нужно нашим ребятам,

- поясняет Шандалович.

По его словам, будет вестись сбор и систематизация заявок от бойцов, координация при формировании и доставке гуманитарных грузов. Другое важное направление – подготовка военнослужащих, которые впервые поедут в зону СВО (оказание первой медицинской помощи, обустройство быта в полевых условиях и многое другое).

Идею создания «Карельского фронта» предложили участники патриотического движения «За вежливых людей». Региональное отделение «Единой России» ее поддержало. Желание присоединиться к проекту выразил ряд общественных организаций.

Название проекта не случайно: это связь времён и поколений. Во время Великой Отечественной войны жители Карелии делали лыжи для красноармейцев и партизан, заготавливали продовольствие для фронта, собирали деньги для строительства боевой техники и др. Бойцы Карельского фронта, самого протяженного и сложного по климатическим условиям, выстояли и победили во многом благодаря такой народной поддержке и единению.

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