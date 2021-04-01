Районные власти не проверяли «лагерь смерти», потому что он частный

Власти Пряжинского района не проверяли парк-отель «Сямозеро», потому что он частный, а не муниципальный. Об этом сказала судья Марина Носова, зачитывая приговор бывшему и нынешнему руководителям Роспотребнадзора Людмиле Котович и Анатолию Коваленко.

О выборочных проверках в ходе суда сообщила Татьяна Сяппенен, несколько лет назад работавшая заместителем главы районной администрации. По ее словам, они проверяли лагеря перед началом летнего отдыха, но только муниципальные. Как отметила судья, такое разделение не прописано ни в каких законах. При этом прокуратура на данный факт никак не реагировала, а обвинение этому факту оценку не дало.

Подобные недоработки органов власти на различных уровнях не позволяют возложить вину в сямозерской трагедии исключительно на чиновников Роспотребнадзора. Это один из выводов, легших в основу оправдательного приговора, который был вынесен ночью 30 марта. О деталях уникального судебного заседания и о других аргументах судах читайте в материале «Почему оправдали чиновников, обвиненных в трагедии на Сямозере».