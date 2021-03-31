В канун записи в первый класс родители выстроились в очередь у школы

1 апреля в Петрозаводске откроется прием заявлений родителей о приеме детей в начальную школу. Часть заявлений можно будет подать в электронном виде.

В канун дня старта записи у ворот одной из городских школ выстроилась очередь родителей будущих первоклашек.

«На Кукковке у школы №5 в Петрозаводске родители будущих первоклассников начали выстраиваться в очередь»,

- сообщает ИА «Республика» со ссылкой на читателя.

По информации читателей издания, пятая школа - не единственное место, где обеспокоенные родители собираются провести сегодняшнюю ночь.

Ожидается, что в первые классы пойдет около 3300 человек. Для них планируется открыть 115 общеобразовательных и десять специальных классов. Также 1 и 2 апреля будут работать горячие линии: 71-34-33, 71-35-40, 71-34-60. Консультацию также можно получить по телефону: 71-34-34. (фото tsv.md, rk.karelia.ru)