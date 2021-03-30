Родителям подсказали, куда звонить по приему детей в первый класс

В Петрозаводске заработают дополнительные номера телефонов, куда смогут за консультацией обратиться родители будущих первоклассников.

Как сообщили в администрации столицы Карелии, 1 и 2 апреля специалисты управления образования будут принимать звонки по телефонам: 71-34-33, 71-35-40, 71-34-60. Вдобавок ежедневно родители, равно как и законные представители будущих первоклассников могут получить консультацию по телефону: 71-34-34.

Напомним, 1 апреля начнется кампания по приему заявлений в первые классы. Ожидается, что в первые классы пойдет около 3300 человек. Для них планируется открыть 115 общеобразовательных и десять специальных классов. Кроме того в 12 школе можно подать заявлений онлайн через сайт региональных Госуслуг. (фото stereo-news.com)