Здание бывшей школы на Волховской могут реконструировать

В столице Карелии вновь обсудили дальнейшую судьбу здания, расположенного практически в самом центре города.

Заместитель руководителя МКУ УКС Андрей Микитин заседании рабочей группы по вопросам дальнейшего использования бывшего здания школы №8 на Волховской улице, сообщил о необходимости технического обследования несущих конструкций. Это требуется для определения износа и возможности дальнейшей реконструкции. На основе оценки можно будет заказать проект для проведения строительно-монтажных работ, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска

Если будет принято решение использовать здание в образовательной деятельности, то потребуется его реконструкция в соответствии с современными санитарными и пожарными требованиями.

На сессии Петросовета в феврале 2021 года депутаты согласились с предложением исключить из программы приватизации здание бывшей школы №8 на улице Волховской. Ранее предполагалось, что на месте школы построят новое жилое здание с предоставлением квартир для расселения аварийного жилья. Депутаты решили более внимательно присмотреться к зданию.