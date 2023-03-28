Раскрыт средний чек жителей Карелии в ювелирных магазинах

Эксперты узнали, сколько в Карелии тратят на лучших «друзей» девушек и не только на них.

Оказалось, что республика по итогам прошлого года заняла 60 место в стране по среднему чеку на ювелирные украшения и 8 место среди городов Северо-Запада. К такому выводу пришли аналитик центра Sokolov. Жители Карелии потратили на украшения 1,1 млрд рублей в прошлом году. Средний чек составил 3 577 рублей.

Для сравнения в Петербурге, который возглавил рейтинг по Северо-Западу, на украшения потратили 20,7 млрд, а средний чек составил 7 722 рубля. Второе место у Калининградской области, третье у Мурманской. В Ленобласти на украшения потратили полтора миллиарда рублей, а средний чек составил 5 402 рубля. На последнем месте расположился Ненецкий АО, где на украшения потратили 38 млн, а средний чек составил 6352 рубля.

По словам руководителя аналитического центра Алины Колпаковой, прошлый год для ювелирной отрасли запомнился уходом из страны глобальных ювелирных брендов luxury-сегмента и ростом доли бюджетного серебра. Также возросла доля продаж украшений онлайн. // фото «Петрозаводск говорит»