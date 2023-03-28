Еще с одним погибшим на СВО простились в Петрозаводске

Погибшего в ходе спецоперации на Украине Александра Викторовича Черкасова похоронили в Петрозаводске. О том, что бойца проводили в последний путь, рассказал мэр Владимир Любарский.

В карельской столице Александр учился, а потом работал. Затем решил пойти на воинскую службу. Из зоны СВО он не вернулся живым.

- От имени горожан выражаю родным, близким, друзьям Александра Викторовича глубокие, искренние соболезнования. Вечная слава герою! – сказал мэр. // фото: Владимир Любарский/ВКонтакте