Девять деклараций на мясную и молочную продукцию отозвали в Карелии

Декларации о соответствии мясной и молочной продукции двух карельских предприятий оказались поддельными. Это во время проверки в феврале-марте текущего года выяснили сотрудники Россельхознадзора.

Так, одно из предприятий производит творог, сливочное масло, молочные десерты, творожную массу, топленое молоко. Но качество всех этих продуктов «подтверждали» испытания в несуществующей лаборатории.

Такие же «испытания» фигурировали в трех декларациях другого предприятия. Фантомная лаборатория якобы подтвердила качество мяса кур, птицы, частей куриных тушек. Еще в одной декларации выявили недостоверность документов и сведений.

Недействительными в итоге признали 9 деклараций, производителям объявили предостережения. // фото: freepik.com