Пять объектов в Петрозаводске победили в конкурсе, их благоустроят

Стало известно, на благоустройство каких объектов в Петрозаводске выделят средства по программе поддержки местных инициатив. Конкурсная комиссия согласовала проекты-победители 24 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Преобразятся следующие места в карельской столице:

- Ринтальский сквер на Кукковке. Рядом с лицеем № 13 проведут освещение, в еловой роще сделают новые пешеходные дорожки.

- Помещения общественной организации «Народный совет Октябрьского района» (ул. Советская, 35). Здесь оборудуют центр для взрослых и детей, где можно работать и отдыхать.

- Территория школы № 10 им. А.С. Пушкина. Запланировали ремонт спортивной площадки.

- Былинный сквер на берегу Онежского озера. Объект станет продолжением Онежской набережной с зоной отдыха, арт-пространством, деревянным спуском к воде и сценой.

- Сквер Анны Рогозкиной на Ключевой. Там оборудуют освещение, проложат новые дорожки, разобьют цветники, установят памятный знак.

Деньги на все проекты выделяют из республиканского и муниципального бюджетов. Планы реализуют при поддержке организаций и граждан. Объекты для благоустройства выбрали путем народного голосования, в котором приняли участие больше 4,5 тысячи человек. // фото: город.петрозаводск.рф