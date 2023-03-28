28 марта 2023, 09:31
Для уборки улиц Петрозаводска закупили новую технику
Специализированную машину приобрело Кондопожское ДРСУ
Еще одну машину для уборки карельской столицы приобрело Кондопожское ДРСУ. Подрядчик закупил за свой счет уборочную «Газон Next», сообщили в Минтрансе РК.
Это универсальный автомобиль, имеющий в комплекте поливочное и пескоразбрасывающее оборудование, щетку, отвал.
Ее можно использовать как зимой, так и летом. Так, в мороз она будет расчищать снег, покрывать дороги противогололедными материалами. В жару будет проводить механизированную мойку и подметание. // фото: Минтранс Карелии