Для уборки улиц Петрозаводска закупили новую технику

Еще одну машину для уборки карельской столицы приобрело Кондопожское ДРСУ. Подрядчик закупил за свой счет уборочную «Газон Next», сообщили в Минтрансе РК.

Это универсальный автомобиль, имеющий в комплекте поливочное и пескоразбрасывающее оборудование, щетку, отвал.

Ее можно использовать как зимой, так и летом. Так, в мороз она будет расчищать снег, покрывать дороги противогололедными материалами. В жару будет проводить механизированную мойку и подметание. // фото: Минтранс Карелии