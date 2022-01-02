Ранивший подростка мужчина установлен и арестован

31 декабря в Медвежьегорске от рук пьяного мужчины пострадал подросток, мы сообщали об этом ранее. Сегодня стало известно, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что обвиняемый, находясь в помещении общежития в городе Медвежьегорске в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение в грудь 17-летнему подростку, после чего скрылся с места преступления. Благодаря срочной госпитализации и оказанию квалифицированной медицинской помощи, ребенок остался жив, сообщает следком Карелии.

Следователям и оперативным сотрудникам в кратчайшие сроки удалось задержать обвиняемого. Свою причастность к совершению преступления мужчина признал полностью.

Следователями Медвежьегорского межрайонного следственного отдела СК России по Республике Карелия 31 декабря 2021 года возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. // Фото: bluebudgie / Pixabay