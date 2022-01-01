01 января 2022, 18:42
Житель Карелии порезал подростка в канун Нового года
Мужчина без причины воткнул нож в грудь 17-летнего юноши
В Медвежьегорске 17-летний подросток пострадал от рук незнакомого мужчины. Злоумышленник ударил юношу в грудь ножом; сейчас пострадавший находится в больнице.
Инцидент произошел вечером 31 декабря. По информации из надежных источников, на подростка напали в общежитии. Мужчина ударил молодого человека ножом, не объяснив причины своего поступка.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.