Вооруженного дебошира задержали в Медвежьегорске

Росгвардейцы Медвежьегорска задержали мужчину, пришедшего в торговый центр с недобрыми намерениями. Инцидент произошел в канун новогодней ночи, вечером 31 декабря.

По информации ведомства, группа задержания Медвежьегорского отдела вневедомственной охраны выезжала на вызов в торговый центр на улице Дзержинского. В здании находился мужчина с признаками алкогольного опьянения, при себе он имел предмет, похожий на нож. Гражданин вел себя агрессивно и нецензурно выражался.

Сотрудники полиции задержали нарушителя. Также росгвардейцы принимали участие в оцеплении места происшествия. // Фото: Управление Росгвардии