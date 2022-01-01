Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с тремя погибшими

Прокуратура Карелии организовала проверку по факту ДТП в Беломорском районе, в результате которого погибли три человека.

Трагедия произошла 30 декабря на трассе “Кола”. Автомобиль Renault Symbol, водитель которого пошел на обгон, на встречной полосе столкнулся с автомобилем Nissan Terrano. В результате погибли три женщины: две пассажирки Renault 1987 и 1990 годов рождения, и пассажирка Nissan 1971года рождения. Они скончались на месте происшествия. Оба водителя и еще один пассажир Nissan с различными травмами доставлены в Беломорскую ЦРБ.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя автомобиля Renault. Ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

На место аварии выезжала и.о. прокурора Беломорского района Ольга Кузнецова. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований, предъявляемых к содержанию автомобильных дорог. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой республики на контроль.