Две машины столкнулись в новогоднюю ночь в Петрозаводске

Новый год в карельской столице начался с ДТП. Авария произошла в час ночи на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Мурманской.

Как сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии», обе машины двигались по проспекту навстречу друг другу. Водитель одного из автомобилей начала поворачивать на Мурманскую и не заметил другое транспортное средство. В результате ехавшая прямо машина протаранила заднее крыло автомобиля невнимательного водителя.

От удара машины развернуло на перекрестке, одну из них почти выбросила на тротуар. Авторы публикации отмечают, что подобные ДТП на этом перекрестке не редкость. Авария попала в объектив камеры «Ситилиника».