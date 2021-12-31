31 декабря 2021, 16:22
Полиция объявила в розыск Дмитрия Богданова
Фигурант уголовного дела скрылся от дознавателей в столице Карелии
Дмитрий Алексеевич Богданов, 1993 года рождения, скрывается от полиции Петрозаводска. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела о нарушении ПДД. Он скрылся от дознавателей. Полиция объявила молодого человека в розыск.
Стражи порядка просят бдительных горожан помочь установить местонахождение разыскиваемого Дмитрия Богданова. Информацию просят сообщать по номеру: 8981402-0614.