«Фиат Дукато» сбил женщину в Кеми

61-летняя женщина получила травмы в результате наезда фургона на Пролетарском проспекте в районе дома №52 в Кеми.

Авария произошла 30 декабря в 17:25. По сообщению Госавтоинспекции Карелии, водитель фургона не убедился в безопасности маневра и не учел габариты транспортного средства. В результате пострадала женщина-пешеход.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в четверг в Калевальском районе. На автодороге Кепа-Юшкозеро-Боровой- Костомукша столкнулись два внедорожника.

Водитель «Нивы Шевроле» неправильно выбрал боковой интервал, прокомментировали в ГИБДД. В результате произошло столкновение с автомобилем «Митсубиши Паджеро». Травмы получили водитель и пассажирка «Нивы»: 75-летний мужчина и 66-летняя женщина. (фото pixabay.com, Fleimax)