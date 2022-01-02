02 января 2022, 12:52
Спасатели ликвидировали последствия ДПТ
В Петрозаводске и на трассе «Кола» потребовалась помощь сил МЧС
В первый день года пожарные спасатели несколько раз привлекались для ликвидации последствий ДТП, сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
1 января в 18:28 пожарно-спасательное подразделение г. Петрозаводска (2 чел., 1 ед. техники) выезжало на происшествия на Лесном проспекте (наезд на пешехода).
А в 19:00 пожарно-спасательное подразделение Беломорского района (3 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на трассе «Кола» в Беломорском районе.
Информация о пострадавших уточняется. // Фото: МЧС Карелии.