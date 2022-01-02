Смертельное ДТП с автобусом в Рязанской области: много жертв

Страшное ДТП с участием рейсового автобуса случилось в 05:45 возле села Вослебово Скопинского района. Авария произошла с автобусом «Неоплан», который двигался со стороны Москвы в сторону Астрахани.

В правоохранительных органах озвучили предварительную причину аварии с автобусом в Рязанской области. Предполагается, что водитель не справился с управлением.

«Водитель не справился с управлением. Предварительно, уснул»,

— приводит ТАСС сообщение региональной прокуратуры.

Также в ведомстве уточнили, что в результате трагедии пострадал 21 пассажир (среди них двое детей). Еще пятеро, включая водителя, погибли. // Фото: МЧС России / ТАСС