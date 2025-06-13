Радиостанции временно замолчат в Петрозаводске

На следующей неделе в Петрозаводске не будут работать некоторые радиостанции. Об этом сообщает Радиотелевизионный центр Карелии.

По данным РТПЦ, 17 июня с 8 до 13 часов не будут доступны станции «Наше радио», «Энерджи» и «Ретро ФМ».

Временные неудобства для слушателей связаны с плановой профилактикой. © «Петрозаводск говорит»