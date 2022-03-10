Работу Google Play в России временно ограничат

Российские пользователи магазина Play Store не смогут больше покупать игры и приложения, а также оплачивать внутриигровые покупки и подписки. Об этом сообщил Google в своем блоге.

До конца расчетного периода подписки будут действовать, потом их отменят из-за неуплаты. Ограничения связаны со сбоем платежной системы, сообщили в компании.

Пользователям предложили попробовать отложить продление подписок, это возможно сделать на срок до года.

Бесплатные приложения будут доступны для загрузки вместе со всеми предыдущими покупками. Разработчики по-прежнему могут публиковать и обновлять приложения. // Фото: Victoria_Borodinova/pixabay.com