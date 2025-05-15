Работнику строительной фирмы из Петрозаводска не хотели платить

Государственная инспекция труда Карелии помогла жителю Петрозаводска получить заработанные деньги, которые его компания не хотела ему платить. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным госинспекции труда, работник одной из коммерческих фирм карельской столицы, осуществляющей деятельность в сфере строительства, при увольнении получил не все выплаты. Ему понадобилась помощь специалистов.

После вмешательства инспекции уволившемуся работнику были выплачены все полагающиеся по закону деньги - более 23 тысяч рублей. © «Петрозаводск говорит»