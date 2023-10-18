Работники сельского хозяйства Карелии получили награды

В Доме культуры «Машиностроитель» в Петрозаводске чествовали лучших представителей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Карелии. Среди них были и работники одного из крупных государственных сельскохозяйственных предприятий — совхоза «Ведлозерский».

Почетное звание заслуженного работника сельского хозяйства Республики Карелия» присвоено главному зоотехнику предприятия Светлане Федосеевне Карповой.

Коллеги от души поздравили ее. Они отлично знают Светлану Федосеевну, потому что она многие годы работает в «Ведлозерском».

«Начинала рабочей по уходу за животными, потом работала дояркой, бригадиром, а с 2016 года возглавила цех животноводства в должности главного зоотехника», — рассказывают работники совхоза.

За многолетний труд и трудовые достижения в сфере, связанной с сельским хозяйством, работникам сельхозотрасли были вручены благодарности Президента России и Минсельхоза страны, а также почетные знаки, звания, грамоты и благодарственные письма.// фото сообщества АО "Совхоз "Ведлозерский"