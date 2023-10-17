«Наш путь во мраке»: во многих поселках Карелии нет уличного освещения

Текст: Елена Малишевская

Лоухи, Кестеньга, Хюмпеля, Туокслахти, Мюллюкюля – это только малая часть поселений республики, где на улицах темно. А ведь начинается самое мрачное время года: снега еще нет, а световой день стремительно сокращается. Люди пишут, звонят, обращаются: спасите, страшно выходить на улицу!

Вот фрагмент письма от жителей улицы Кестеньгская районного центра Лоухи:

«Мы живем в военном городке, еще за ж/д переездом есть жилые дома. У нас семьи, дети-школьники вынуждены ходить по дороге, на которой нет вообще освещения, по которой бегают своры собак, а этим летом был замечен медведь. Страшно отпускать ребенка в школу».

Жители поселка Лоухи отмечают, что гулять можно только в светлые часы, а их в северных краях очень мало. Дорогу на улице Кестеньгская никто не обслуживает, только зимой ее иногда чистят.

«Таксисты иногда просто не хотят к нам ехать. Также в доме за ж/д переездом проживает женщина-инвалид, которая ходит пешком по этой ужасной дороге».

Местные жители не раз обращались в местную администрацию, но действий никаких, реакции ноль. Вдоль дороги есть столбы и линии электропередачи, даже есть крючки для фонарей, только «желания работать у нашей администрации нет», - делают вывод авторы письма.

Депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова, к которой обратились жители поселка, по данному факту готовит обращение в прокуратуру.

В поселке Хюмпеля, входящего в состав Сортавальского городского поселения, уличного освещения нет уже больше трех недель.

«На улицу без фонаря не выйти. Мало того, что ямы под лужами находятся (в тех местах, где нет главной дороги), так еще и собаки бездомные бегают... Может быть, и «люди» всякие... страшно, опасно!»,

- пишет житель Хюмпеля.

А ведь Сортавала – один из главных туристических центров Северо-Запада России. Гордость Карелии, город претендовал на звание столицы «Серебряного кольца». Как так? Неужели нельзя обеспечить людей элементарным и не таким уж и дорогим – просто повесить фонари на улицах?

Автор поста в группе «Подслушано в Сортавала» опубликовал и фото вида из своего окна вечером. Эту фотографию подписчики паблика окрестили «Черный квадрат, Хюмпеля».

«По информации главы администрации Сортавальского городского поселения С.В. Крупина, ранее на линии в Хюмпеля произошел обрыв проводов из-за сильного ветра. Ремонтные работы будут выполнены до 20 октября»,

- отвечают жителям Хюмпеля районные власти.

Интересно, что же это за авария такая, которую надо устранять аж целый месяц? А если бы люди не жаловались, то сколько бы месяцев ее устраняли?

«В Туокслахти аналогично»,

- пишут жители еще одного «темного» поселка Сортавальского района.

«В Мюллюкюля то же самое – два фонаря на всю улицу. Притом, что там уже целый поселок построен»,

- подхватили перекличку жители Питкярантского района.

При этом хочется отметить вот что. Прежде освещение улиц было полномочием местных администраций. Хоть было с кого спросить. В той же Сортавале правительство Карелии продавило их ликвидацию и создание муниципального округа. Населению обещали, что "все вопросы будут решаться эффективнее". Первая же осень показала эту новую "эффективность". Она, мягко говоря, нулевая. И спросить не с кого. А впереди - зима, когда кто-то (кто?) должен будет чистить дороги и улицы. Немножко страшно...

Но вернемся в Лоухский район. Там есть такой многострадальный поселок Кестеньга. Да, так совпало: и на улице Кестеньгской в Лоухи темно, и в поселке Кестеньга Лоухского района очень темно. Наш портал рассказывал, как в Кестеньгском доме культуры отключали электричество за огромные долги, а у самого поселения катастрофически ни на что не хватало денег.

Впрочем, подвижки с восстановлением уличного освещения там происходят прямо сейчас. Инициативу проявила вновь избранный депутат сельского поселения Татьяна Прокопьева.

«Лично прошла все темные места улиц, переулков и междомовых территорий. В целях открытости и гласности решения проблемы опубликовала и направила открытое обращение к администрациям района и поселения. Жители Кестеньги в комментариях сообщили об отсутствии освещения и на других улицах. Надо отдать должное: власти отреагировали на обращения. Поданы соответствующие заявки энергетикам, активно начаты и продолжаются ремонтные работы»,

- рассказала нам Татьяна Прокопьева.

Может, хорошо, что еще сохранился сельский совет? Хоть кому-то не все равно?..

На сегодняшний день уличное освещение на улице Советская в Кестеньге восстановлено. На улице Антикайнена проведен частичный ремонт, для проведения оставшихся работ заказан автомобиль-вышка, обещают закончить до 22 октября. Такова официальная информация от главы Кестеньгского сельского поселения. Правда улиц в поселке, где темно и страшно, гораздо больше. Но радует, что движение к свету хотя бы началось.

Такой вот лайфхак для жителей всех остальных поселков, где еще сохранилось местное самоуправление: проблемой уличного освещения озадачить местных депутатов. Желательно, активных и неравнодушных. Вы ведь таких и выбирали? Конечно, не факт, что поможет. В бюджетах сельских поселений Карелии обычно лишних денег днем с огнем не сыщешь. Но попытаться стоит. // Фото: "Подслушано в Сортавала", телеграм-канал депутата ЗС РК Слабуновой, паблик "Кестеньга. Родные люди", freepik.com.