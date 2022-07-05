В домах культуры Кестеньги и Софпорога отключили свет. Кто виноват?

Текст: Ольга Малышева

«Пишу о том, что наболело. В начале июня в Софпорогском и Кестеньгском домах культуры отключили электричество за огромные долги. Впереди в Кестеньге — юбилей поселка, а у нас — юбилей Дома культуры и традиционный праздник «День рабака». Праздники готовятся, спасибо жителям и участникам художественной самодеятельности поселков.

При этом администрация поселения никак не может решить проблему оплаты долгов: нет денег. Как выживать культуре на селе? Сейчас, летом, как раз такое время, когда в поселке много детей, с которыми у нас запланировано много интересных дел, туристов, которым у нас есть что показать, молодежи, которая хочет танцевать на дискотеках. Теперь вся эта работа под угрозой.

Не знаю, куда обращаться, посоветуйте. Я не виню сельское поселение, в котором нет денег, чтобы оплатить долги, но это крик души и беспомощности!» — написала на своей страничке «ВКонтакте» Елена Ивановна Лигоцкая, директор и художественный руководитель Софпорогского сельского Дома культуры.

«Люди хотят и умеют работать»

Надо заметить, что Дом культуры в Софпороге давно известен творческим подходом к работе: здесь поют, танцуют, проводят встречи, устраивают выставки, даже археологией интересуются, потому что именно возле этого поселка в протоке несколько лет назад дети нашли много странных металлических предметов. Елена Ивановна во время поездки в Петрозаводск показала их археологам. Оказалось, что это изделия из бронзы, датируемые XII-XIII веками, изготовленные в Костромском Поволжье и на севере Швеции. До их обнаружения большинство ученых настаивало на бесперспективности археологических исследований территории северной Карелии, поскольку здесь нет никаких средневековых памятников, после находки в Софпороге целесообразность поисков следов древних поселенцев была доказана. Вот так местный Дом культуры открыл новую страничку в археологии и краеведении Карелии.

Елена Лигоцкая-Иванова

Ну а местные жители особенно ценят своих неравнодушных работников и то, что Дом культуры их объединяет, делает жизнь интереснее: «Неужели никто не поможет таким инициативным организаторам? Люди хотят и умеют работать». — написала Оксана Кундозерова.

«Этот единственный праздник в году, где встречаются много знакомых, родных людей. , Культура объединяет нас всех, так давайте поможет работникам культуры провести этот дорогой нашему сердцу праздник. Надеюсь это пожелание дойдет до начальства»,

— добавила Марго Ротонен.

Пожелание дошло до начальства. Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия ответило Елене Лигоцкой. Сославшись на федеральное законодательство, оно заметило, что создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры относится к вопросам местного значения. Сразу стало понятно, что министертво ничем не поможет: в создавшейся ситуации виноваты сами, потому что, по мнению чиновников, во-первых, в небогатом Кестеньгском сельском поселении действуют аж два Дома культуры – в Кестеньге и через 28 км — в Софпороге, во-вторых, содержать их очень непросто, бюджет поселения дотационный, денежных средств недостаточно на самые необходимые нужды. Средств от поступления налогов также недостаточно, чтобы закрыть все прорехи бюджета, к тому же земельный налог с физических лиц поступает в местный бюджет только во второй половине года. Поэтому и сложилась задолженность местного бюджета перед АО «Карелэнерго» за поставленную электроэнергию в течение отопительного периода. На сегодняшний день размер задолженности составляет 540 тысяч рублей. В-третьих, этот вопрос находится на контроле у главы Кестеньгского сельского поселения Юлии Задворьевой и в финансовом управлении Лоухского муниципального района. При первой возможности задолженность за электроэнергию будет погашена. В-четвертых, по информации главы поселения, в случае отсутствия электроэнергии в период проведения традиционных праздничных мероприятий будут использованы электрогенераторы, имеющиеся в поселении.

Ответ вызвал бурное обсуждение.

Доходы урезали, задачи оставили

Елена Лигоцкая-Иванова заметила: «Знаем мы это все. В поселении два дома культуры, на содержании которых не хватает денег и в которых мало работников, нам приходится работать еще и уборщицами, и дворниками на полставки. Я говорю о своем Доме культуры».

Местные люди знают о сложившейся ситуации гораздо больше, чем миннац Карелии. Как замечает Юлия Хребтова, «проблема с оплатой электроэнергии за отопление зданий ДК начала накапливаться с тех пор, когда сократили до 2% норматив отчислений в бюджет поселения самого стабильного и регулярного источника доходов бюджета — налога на доходы физических лиц. Где бы мы ни поднимали вопрос об увеличении этого норматива, нас либо не слышат, либо не желают слышать. Вот теперь дошли до критической черты.

Что такое 2 процента? Даже если бы в Кестеньге работало предприятие, которое ежемесячно перечисляло бы НДФЛ в сумме 2 млн рублей, в бюджете поселения при нормативе 2 процента оставалось бы всего 40 тысяч рублей. Что можно сделать на эти деньги? Оплатить расходы по отоплению зданий ДК точно нельзя.

Поступление земельного налога во втором полугодии — это тоже очень громко сказано. Срок уплаты физическими лицами земельного налога — 1 декабря, то есть основная сумма поступает в бюджет поселения только в конце IV квартала. Легче всего констатировать, что «средств недостаточно на самые необходимые нужды». Может, все-таки пришло время для решения вопроса обеспеченности бюджетов поселений собственными доходами, чтобы на «самые необходимые нужды» были денежные средства? Тем более что действующее законодательство позволяет это сделать, в том числе и за счет увеличения нормативов отчислений в бюджеты поселений».

«Просили подождать»

У главы администрации Кестеньгского сельского поселения Юлии Задворьевой тоже есть свой взгляд на проблему бюджетной обеспеченности. Она считает, что одной из основных причин стало создание сельских поселений без учета экономической целесообразности:

— Вначале создали такие поселения, а потом стали считать обеспеченность их доходами. В Лоухском муниципальном образовании наиболее реальными источниками доходов являлись аренда земли (этот источник доходов забрали в полном объеме с 2015 года) и НДФЛ (раньше был 10%, теперь— 2%). В связи с этим поселение расходует получаемые доходы в основном на выплату заработной платы служащим и специалистам и не имеет средств на какое-либо развитие.

Не обладая собственными ресурсами, поселение не может в полном объеме исполнять полномочия. Это касается и ДК.

В соответствии с Законом РК «О финансовых нормативах, применяемых при расчете межбюджетных трансфертов из бюджета РК бюджетам муниципальных районов и городских округов», средства на выполнение данного полномочия определяются исходя из численности населения, а не от количества ДК.

На два ДК этих средств недостаточно, тем более что расходы осуществляются в основном на содержание зданий, а не на предоставление жителям поселения более качественной услуги в области культуры. И ситуация с каждым годом лучше не становится, тем более, что Кестеньгский ДК (718 кв.м) и Софпорогский ДК (320 кв.м) отапливаются за счет электроэнергии. Энергетики пошли навстречу поселению и позволили закончить отопительный сезон. За пять месяцев текущего года в бюджет поступило собственных доходов всего 346,3 тыс.руб., дотация 1667,0 тыс.руб. и уже взяты авансом 584,0 тыс.руб.! Частично оплата за отопление была проведена в сумме 300,0 тыс.руб. В начале мая. Но поступивших доходов не хватает на первоочередные расходы и на оплату долга в полном объеме за отопление ДК. Финансовое управление Лоухского муниципального района, которое по соглашению ведет бюджет Кестеньгского сельского поселения, знает эту ситуацию, но из-за отсутствия достаточного финансирования район в данный момент не может выделить денежные средства. У района тоже хватает проблем. Просили подождать.

Праздник никто не отменял

А вот праздник — День рабака и юбилей ДК — ждать не будут. Работникам Дома культуры Софпорога предлагают проводить его с генератором. Зрители, правда, волнуются: услышат ли они выступающих из-за громкого тарахтения агрегата? Как рассказывает Елена Лигоцкая-Иванова, как-то проводили дискотеку под генератор — очень неудобно, к тому же кому-то еще надо следить за ним…

Но в этом году без генератора не обойтись, поэтому подготовка к традиционно отмечаемому селом празднику, который состоится 9 июля, идет полным ходом. Местные артисты репетируют в темном зале, где нет окон… «Я низко кланяюсь женщинам, которые ходят на репетиции, несмотря на такие условия», — говорит Елена Лигоцкая-Иванова.

Она и ее помощники готовят конкурсы, игры — какой же праздник без них? Будет и угощение — самая вкусная, по мнению местных жителей, софпоргская уха. А еще приедет театр из Калевалы, покажет спектакль… Пока Миннац "держит на контроле" ситуацию, сотрудники маленького сельского Дома культуры и жители Софпорога решают проблему по-своему.

Взять и отменить

"Министерское «держание на контроле» проблему оплаты долга, конечно, не решит», — считает Татьяна Прокопьева. Выход есть: «Вот бы отменить зиму, чтобы не чистить дороги от снега и не освещать улицы, и все праздники первого полугодия отложить до поступления земельного налога!?» — пишет она.

— Да и вообще о каком контроле идет речь? Контролировать работу сотрудников ДК по работе с генераторами? — задается вопросом Елена Королева.

А если серьезно, то местные жители считают, если Миннац РК действительно заинтересован в сохранении национальной культуры и традиций, в сохранении и развитии села, должен не просто констатировать «плачевное состояние и прорехи в бюджете поселений», а принимать меры для выравнивания бюджетной обеспеченности. Тем более что региональное законодательство позволяет это сделать.

Вопросы остаются

Дело, как это у нас постоянно происходит, ценой больших усилий делается, но вопросы остаются.

«Почему экономят на культуре и детях?» — вопрос Людмилы Давыдовой звучит риторически.

В Доме культуры занимаются дети, изучают традиционную кухню карел

Вот такие хотдоги пекут в Софпороге

«Мы хотим, чтобы дети оставались в поселках, но что им делать в свободное время? Если честно, было бы так во время моей молодости, я бы бежала из этого поселка без оглядки», — добавляет Татьяна Фроленкова.

«Вот и закрадываются мысли: может, именно этого власти и добиваются — чем меньше жителей, тем меньше проблем», — задумывается Лариса Калинина.

— А сверху все шлют отписки. Когда проводятся мероприятия, — отчитываются: живет село. А так — никого не интересует. Обидно», —сетует Нина Канноева.

— Я не любитель жаловаться, но, проработав столько лет в культуре, вдруг попала в такие условия. Письмо я написала по просьбе жителей, — признается Елена Лигоцкая-Иванова. Видимо, люди уже не хотят и не могут молчать. // Фото со страницы Софпорогского Дома культуры "ВКонтакте"