В Карелии идет сбор книг для детей Донбасса

Министерство Просвещения РФ совместно с Российским движением школьников и движением #МЫВМЕСТЕ запустили акцию «Дети – детям». Принять участие в ней приглашают всех желающих.

«Принять участие очень просто – достаточно передать книгу, история или сюжет которой вас вдохновляют и могут вдохновить других в трудную минуту»,

- отметили организаторы.

Передать новые книги или в хорошем состоянии можно в Карельское региональное отделение РДШ (Петрозаводск, ул. Кирова, д.3, звонить в дверь) в будние дни с 9:30 до 17:00. В приоритете - сказки, рассказы, басни для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Также принимаются полезные книги для подростков, за исключением учебников. Акция проходит до 20 августа. Фото: gtrk-kaluga.ru.