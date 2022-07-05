Следите за цветом своего языка

Состояние языка пациента может рассказать о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, печени, легких, почек, сердечно-сосудистой системы или различного рода инфекциях. Об этом URA.RU рассказала врач-отоларинголог Светлана Зимина.

«Язык является индикатором определенных заболеваний. В зависимости от цвета, толщины налета и его расположения на языке, а также запаха изо рта доктор может заподозрить то или иное заболевание»,

- отметила Зимина.

Желтый оттенок налета может быть связан с проблемой в желчном пузыре и печени. При этом белый налет по бокам языка в передней его части сигнализирует о заболевании легких и почек. Также белый налет может говорить и о грибковой инфекции.

По словам специалиста, фиолетовый цвет языка иногда связывают с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, синеватый – с заболеваниями почек, «лакированный язык» может быть признаком железодефицитного состояния, недостатка витамина В12 и РР, а бледный – анемии и авитаминоза. Но все это является лишь одним из признаков заболеваний, поэтому необходимо пройти более тщательное обследование, чтобы подтвердить диагноз. Фото: pxhere.