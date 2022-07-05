В Якорном парке Петрозаводска установят якорь и маяк

Городская администрация заключила контракт с подрядчиком, который должен благоустроить прибрежную территорию в районе пересечения улицы Ригачина и набережной Гюллинга. Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Компания-подрядчик установит в Якорном парке тематическую детскую площадку, выполненную в морской стилистике. Главной изюминкой городка станет маяк, который будет светиться от солнечных батарей.

«Ну, и конечно, какой же Якорный парк без якоря? Переходя через мостик, всегда думал о том, что раз парк Якорный – то здесь якорю самое место. Да, в глубине парка есть один, но на проходном месте его явно не хватало. Помочь городу вызвалась компания «Гавань». Предприятие безвозмездно передаст якорь, который уже зачистили и покрасили»,

- отметил глава города. Фото: vk.com.