Карельские ученые проведут две недели на Терском берегу

Карельские ученые отправились в комплексную экспедицию к Терскому берегу Белого моря на научно-исследовательском судне «Эколог», рассказали в КарНЦ РАН. За две недели на Кольском полуострове им предстоит изучить особенности бугристых болот, редкие виды растений и горные породы, а также собрать материал для создания карт современной растительности.​

Летом 2021 года ученые уже исследовали южную часть Терского берега. В этом полевом сезоне им предстоит продвинуться дальше на север Кольского полуострова – вдоль от устья реки Поной до устья реки Качковка.​

«Мониторинг процессов таяния и состояние бугристых болот может служить важным маркером глобальных климатических процессов. В ходе экспедиции продолжится работа по составлению карт современной растительности на основе космоснимков. Такие исследования необходимы для мониторинга и предотвращения экологических рисков»,

- рассказал руководитель экспедиции, научный сотрудник, ученый секретарь ОКНИ КарНЦ РАН Николай Петров. Фото: Николай Петров.