На 25-километровом участке начали укладывать асфальт

Участок трассы «Кола»-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-граница с Финляндией с 0 по 25 км - один из наиболее сложных, поскольку на момент передачи его в федеральную собственность находился в крайне неудовлетворительном состоянии, рассказали в Упрдор «Кола». На сегодняшний день капремонт на трассе А-137 организован так, что все операции выполняются несколькими узкоспециализированными бригадами непрерывно.

С апреля, в рамках начатого здесь ремонта, дорожники заменили верхний слой грунта, водопропускные трубы. Уже идет укладка асфальта. Процесс организован так, что все операции выполняются несколькими узкоспециализированными бригадами непрерывно, в строгой последовательности и синхронизированы по времени.

«В результате после прохождения последней машины ремонтников остается полностью готовая для движения дорога. Срок завершения работ – октябрь»,

- рассказали в организации. Фото: fad.karelia.ru.